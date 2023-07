Συνεχίζει με τους Σίξερς για ένα χρόνο ακόμα ο Χάρελ

Στο ρόστερ της Φιλαδέλφεια θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Χάρελ, μετά και την συμφωνία για νέο μονοετές συμβόλαιο. Ο 29χρονος παίκτης την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τους Σίξερς μετρώντας 5,6 πόντους και 2,8 ριμπάουντ σε 11,9 λεπτά κατά μέσο όρο.

Ο Χάρελ έχει σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ, καθώς έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες, μεταξύ άλλων στους Ρόκετς τους Κλίπερς τους Λέικερς τους Ουίζαρντς και τους Χόρνετς, ενώ το 2020 είχε αναδειχθεί ως καλύτερος εκτός παίκτης του ΝΒΑ.

Free agent F Montrezl Harrell has agreed on a one-year deal to return to the Philadelphia 76ers, sources tell ESPN.