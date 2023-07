Ανανέωσε με την Αρμάνι ο Ρίτσι (pic)

Δεν το κουνάει από το Μιλάνο ο Ρίτσι. Ο Ιταλός φόργουορντ προχώρησε σε ανανέωση συμβολαίου με την Αρμάνι για δυο χρόνια ακόμα.

Ο διεθνής παίκτης την περασμένη σεζόν δεν χρησιμοποιήθηκε ιδιαιτέρα από τον Ετόρε Μεσίνα και σε 29 συμμετοχές στην Euroleague σημείωσε κατά μέσο όρο 2,6 πόντους και 2,3 ριμπάουντ.

«Ο Ρίτσι είναι ένας από τους παίκτες που ταιριάζουν απόλυτα στο περιβάλλον μας τόσο από μπασκετικής πλευρας όσο και από προσωπικότητας, είναι ένας θετικός τύπος, πάντα έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα κάνοντας πολλά μικρά πράγματα και διαφορετικούς ρόλους. Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε ξανά μαζί μας», λέει ο γενικός διευθυντής της Μιλάνο, Χρήστος Σταυρόπουλος. «Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω το ταξίδι μου με την Αρμάνι Μιλάνο και που έχω την ευκαιρία να συνεχίσω να αγωνίζομαι σε αυτή την πόλη, μαζί με αυτούς τους οπαδούς και να φοράω αυτή τη φανέλα. Είμαι βέβαιος ότι το καλύτερα για όλους μας είναι μπροστά μας», σημείωσε ο Ρίτσι.

