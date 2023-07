Απέκτησε τον NBAer Φρανκ Τζάκσον η Βιλερμπάν

Το επόμενο βήμα στην καριέρα του αναζητά ο Τζάκσον, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη με την φανέλα της Βιλερμπάν.

Ο Αμερικανός γκαρντ απόφοιτος του Duke έγινε draft το 2017 και βρήκε πολύ γρηγορά την θέση του στους Πέλικανς. Την διετία 2020-22 αγωνίστηκε με τους Πιστονς, μετρώντας 10,3 πόντους κατά μέσο όρο, πριν επιστρέψει στην G-League. Ο Τζάκσον θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη με τα χρώματα της Βιλερμπάν.

Ο προπονητής της Βιλερμπάν, Τι Τζέι Πάρκερ σε δηλώσεις του ανέφερε: «Ο Φρανκ έχει πολύ καλές επιθετικές ικανότητες και είναι ένας παίκτης που μπορεί να μας βοηθήσει στο σκοράρισμα. Είχε σημαντικό ρόλο στο ΝΒΑ και είναι πολύ καλό σημάδι που έκανε την επιλογή να έρθει σε εμάς. Θέλει να δείξει τι μπορεί να κάνει στην Ευρώπη και να καθιερωθείς ως ηγέτης στην ομάδα μας».

Welcome home Frank Jackson ! 🔥



L’arrière scoreur aux 212 matchs NBA et passé par la prestigieuse université de Duke a choisi LDLC ASVEL pour la saison prochaine, le pick 31 de la draft 2017 va découvrir l’Europe !



🗞️ Plus d’infos : https://t.co/Ino9lRZftE#LDLCASVEL pic.twitter.com/SJHfRM8Q81