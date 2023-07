Άφησαν ελεύθερο τον Μάρκο Σιμόνοβιτς οι Μπουλς

Ο 23χρονος Σέρβος επιλέχθηκε στο Νο44 του draft το 2020 από τους Μπουλς και κατέγραψε 16 συμμετοχές στο NBA, αγωνιζόμενος κυρίως στην G-League με την θυγατρική των «Ταύρων», Ουίντι Σίτι Μπουλς.

Η εξέλιξη με τον Σιμόνοβιτς δεν περνάει απαρατήρητη από την Ευρώπη, αφού αρκετές ομάδες της Euroleague αναμένεται να ενδιαφερθούν για τον Σέρβο ψηλό, που πλέον κυκλοφορεί ελεύθερος.

The Chicago Bulls are waiving center Marko Simonovic, sources tell @TheAthletic @Stadium. Simonovic appeared in 16 games since signing with Bulls on multiyear deal in 2021.