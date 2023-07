Ανακοίνωσε Εγκμπούνου η Βιλερμπάν

Ο 29χρονος σέντερ αποτελεί, πλέον, μέλος της Βιλερμπάν, όπως γνωστοποίησε ο σύλλογος. Μετά την απόκτηση του Μπόρις Ντιαλό, ο θηριωδής σέντερ είναι η δεύτερη μεταγραφή της γαλλικής ομάδας.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Εγκμπούνου φόρεσε την φανέλα της Γκαζιαντέπ, έχοντας 11,5 πόντους, 7,6 ριμπάουντ και 1,3 κοψίματα μέσο όρο σε 25 λεπτά συμμετοχής στο τουρκικό πρωτάθλημα και 9,2 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 1,3 κοψίματα μέσο όρο στο FIBA Europe Cup.

From 🇳🇬 to 🇫🇷 !



💪 John EGBUNU en renfort dans la raquette ! Le pivot nigérian (28 ans, 2m11) rejoint LDLC ASVEL pour la saison prochaine et épaulera Youssoupha FALL sur le poste 5.



🗞️ Plus d’infos : https://t.co/p5mIpF0VAN#LDLCASVEL pic.twitter.com/cnOuswlbz1