Με… χειροτεχνίες δημιούργησαν την φανέλα του Βεζένκοφ οι φίλαθλοι των Κινγκς

Το Σακραμέντο ζει, πλέον, σε ρυθμούς… Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του και το τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στο Σακραμέντο, όπου προπονήθηκε με του καινούργιους του συμπαίκτες.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν έχει προλάβει να φωτογραφηθεί με την φανέλα των Σακραμέντο, αλλά οι φίλοι της ομάδας βρήκαν τον τρόπο να βάλουν τον όνομα του στην μπλούζα. Αυτοσχεδιάζοντας, λοιπόν, σχημάτισαν το Νο.14 στο πίσω μέρος της φανέλας.

Μάλιστα, στις κερκίδες υπήρξε και φίλαθλος με φανέλα της εθνικής Βουλγαρίας με το όνομα του Σάσα. Από ότι φαίνεται ο Βεζένκοφ έχει σχηματίσει πολύ καλή εντύπωση στους φίλους των Κινγκς.

First ever Sasha Vezenkov jersey? I’m totally claiming it even if it’s not 😂.@SacramentoKings pic.twitter.com/e4VFG8uPO1