Βεζένκοφ: Πήρε γεύση από Κινγκς και ΝΒΑ

Την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την νέα του ομάδα και να πάρει μια –πρώτη γεύση από το τι εστί… ΝΒΑ είχε ο Σάσα Βεζένκοφ.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού βρέθηκε στο Golden 1 Center του Σακραμέντο και παρακολούθησε το φιλικό των «Βασιλιάδων» με τους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Βεζένκοφ συνοδευόταν από τον προπονητή του Σακραμέντο, Μάικ Μπράουν, αλλά και αρκετά στελέχη της ομάδας, όπως τον βοηθό προπονητή, Τζόρντι Φερνάντες, τη γενική διευθύντρια των «βασιλιάδων», Ματίνα Κολοκοτρώνη, τον αθλητικό διευθυντή, Μόντε Μακνέρ και άλλα άτομα από τους Κινγκς.

EuroLeague MVP Sasha Vezenkov just walked in and sat down with Sacramento Kings general manager Monte McNair for the final game of the California Classic. pic.twitter.com/O6t4SXFeWW