Ενίσχυση με Μο Μπάμπα για τους Σίξερς

Ο 24χρονος σέντερ, έμεινε ελεύθερος από τους Λος Άντζελες Λέικερς και έδωσε τα χέρια με τους Σίξερς, υπογράφοντας συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια για έναν χρόνο.

Ο Μο Μπάμπα θα πλαισιώσει τον Ζοέλ Εμπίιντ και θα δώσει ποιοτικές ανάσες στον ηγέτη των Σίξερς, στην διάρκεια της απαιτητικής σεζόν, με τους 76ερς να γίνονται η τρίτη ομάδα του 24χρονου σέντερ, μετά του Μάτζικ και τους Λέικερς.

Free agent C Mo Bamba has agreed on a one-year deal with the Philadelphia 76ers, @PrioritySports’ Mark Bartelstein and agent Greer Love tell ESPN.