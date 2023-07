Στους Μάβερικς ο Ουίλιαμς μέσω τριπλής ανταλλαγής με Σέλτικς και Σπερς!

Αρχικά ο Γκαρντ Ουίλιαμς υπέγραψε συμβόλαιο με τους Σέλτικς τετραετούς διάρκειας με συνολικές απολαβές στα 53 εκ. δολάρια, όμως η συμφωνία ήταν sign-and-trade, αφού ο νεαρός γκαρντ μετακινήθηκε στους Μάβερικς.

Οι «Κέλτες» έλαβαν ως αντάλλαγμα αρκετά draft pick δεύτερου γύρου, ενώ στο deal συμμετείχαν και οι Σαν Αντόνιο Σπερς, που θα πάρουν από τους Μάβερικς τον Ρέτζι Μπούλοκ, ανταλλάσσοντας και ένα draft pick για το 2030.

Sources: The Dallas Mavericks, San Antonio Spurs and Boston Celtics are finalizing a three-team trade:



- Mavs: Grant Williams

- Spurs: Reggie Bullock and an unprotected Dallas pick swap in 2030

- Celtics: Multiple second-round picks pic.twitter.com/7Bi6Dykydf