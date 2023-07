Γκρίφιν για Γιάννη: «Πήγε καλά η επέμβαση, τον περιμένουμε στο training camp»

Εδώ και αρκετές ημέρες από την εκπομπή «Magic Euroleague» αλλά και από τα ρεπορτάζ του SDNA είχατε ενημερωθεί για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο γόνατό του, αλλά και για τις σκέψεις που υπήρχαν και υπάρχουν αναφορικά με την παρουσία του με την Εθνική μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο προπονητής των Μπακς, Έντριαν Γκρίφιν, μιλώντας στους αμερικανικά ΜΜΕ, επιβεβαίωσε την αρθροσκόπηση στην οποία υποβλήθηκε ο Έλληνας σούπερ σταρ, σημειώνοντας ότι η επέμβαση πήγε καλά και ότι περιμένει τον Έλληνα σούπερ σταρ στο training camp των «Ελαφιών», χωρίς να κάνει αναφορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο...

«Έπρεπε να κάνει μια επέμβαση στο αριστερό του γόνατο και πήγε πολύ καλά. Τα πάντα κύλησαν όπως ακριβώς τα είχαμε σχεδιάσει. Τον περιμένουμε πίσω και έτοιμο για το training camp», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής των Μπακς για την κατάσταση του «Greek Freak».

