«Σε αρθροσκόπηση στο γόνατο προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο»

Εδώ και αρκετές ημέρες από την εκπομπή «Magic Euroleague» αλλά και από τα ρεπορτάζ του SDNA είχατε ενημερωθεί για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο γόνατό του, αλλά και για τις σκέψεις που υπήρχαν και υπάρχουν αναφορικά με την παρουσία του με την Εθνική μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο λόγος της πιθανής απουσίας του είναι ο καθαρισμός στον οποίο υποβλήθηκε στο γόνατό του, έτσι ώστε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις. Μια επέμβαση η οποία μπορεί να μην είναι σοβαρή, αλλά σίγουρα μπορεί να του κοστίσει την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το ρεπορτάζ του SDNA το επιβεβαίωσε μέχρι… κεραίας ο δημοσιογράφος του «The Athletic», Σαμς Τσαράνια ο οποίος με ποστάρισμά του ανέφερε: «Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, προχώρησε σε καθαρισμό στο γόνατό του πριν από δύο εβδομάδες και η παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Ελλάδας είναι αμφίβολη».

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo underwent a cleanup procedure on his knee two weeks ago and is uncertain for Greece’s FIBA World Cup play this summer, sources confirm.