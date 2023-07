Αρμάνι Μιλάνο: Τέλος ο Νταβίντε Αλβίτι

Δύο στείρα χρόνια πέρασε στο Μιλάνο ο Νταβίντε Αλβίτι, ο οποίος δε μπόρεσε να κάνει τη διαφορά και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ετόρε Μεσίνα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αγωνίστηκε συνολικά σε 11 ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 2.5 πόντους και 2.1 ριμπάουντ, σουτάροντας με 40% στα δίποντα και 35% στα τρίποντα ανά 10 λεπτά συμμετοχής.

Η Αρμάνι Μιλάνο έκανε γνωστό το «διαζύγιο» με τον Ντάβιντε Αλβίτι, ο οποίος έχει αγωνιστεί επίσης σε Ρόμα, Ντερτόνα, Ίμολα, Μάντοβα, Τρεβίζο και Τριέστε.

