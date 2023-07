Στο στόχαστρο από το κόκκινο Twitter ο Σλούκας: «Μείνει-φύγει έχει καεί πλέον για τον κόσμο του Ολυμπιακού»

Το ραντεβού του Κώστα Σλούκα με τους αδελφούς Αγγελόπουλους διήρκησε πολλές ώρες, αλλά δεν έβγαλε αποτέλεσμα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των οπαδών του Ολυμπιακού. Η εκπομπή "Magic Euroleague" ανέλυσε τους λόγους που η συνάντηση ήταν άκαρπη.

Οι «ερυθρόλευκοι» θυμήθηκαν ότι Σπανούλης και Πρίντεζης συμφώνησαν στο... 5λεπτο με τη διοίκηση για νέο συμβόλαιο, και χρεώνουν στον 33χρονο τη μη απόφαση. Γι' αυτό καλούν τα αφεντικά της ΚΑΕ να μην ασχοληθούν άλλο και να του δείξουν την έξοδο.

Δείτε χαρακτηριστικά tweets των φιλάθλων του Ολυμπιακού:

Ζουμε το 2015 all over again... Και μετα σας φταίει ο κόσμος που δεν γουστάρει τον Σλούκα...34 χρόνων, αρχηγος της ομάδας και κάνει πλειστηριασμούς με προτάσεις.Και μερικοι αν ανανεωσει θα τον βαζετε διπλα στον Βασιλη και τον Γιώργο. Λες και μας κανει χάρη #OlympiacosBC