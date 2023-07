Ενίσχυση με Μαλίκ Μπίσλεϊ για τους Μπακς

Ο 26χρονος γκαρντ/φοργουορντ, έμεινε ελεύθερος από τους Λος Άντζελες Λέικερς και έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους των Μπακς, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μαλίκ Μπίσλεϊ επιλέχθηκε στο No19 του draft το 2016 από τους Ντένβερ Νάγκετς, όπου αγωνίστηκε μέχρι το 2020 για να ακολουθήσουν οι Τίμπεργουλβς, οι Τζαζ και οι Λέικερς.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Μπίσλεϊ σε 26 αγώνες με τους «Λιμνάνθρωπους» είχε 11.1 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα, με 37.8% στο τρίποντο.

Malik Beasley's free agent deal with the Bucks, per source: One-year, $2.7 million minimum.