Ουίλιαμς: «Ο Αταμάν έχει πολλά προβλήματα να λύσει, αν τα καταφέρει θα του βγάλω το καπέλο»

Λίγη ώρα μετά την λύση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό ο 32χρονος καλαθοσφαιριστής, απάντησε σε... τιτίβισμα φίλου του Ολυμπιακού, αναφερόμενος στα προβλήματα που καλείται να λύσει ο Εργκίν Αταμάν στους «πράσινους».

«Ούτε καν πρόσφεραν τα περισσότερα χρήματα Δεν είναι αληθές αυτό το κομμάτι… Θα πω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που δεν νομίζω ότι ο Αταμάν μπορεί να λύσει, παρότι είναι ένας από τους καλύτερους εκεί έξω.

Αν το πετύχει, θα του βγάλω το καπέλο μου», ανέφερε ο Αμερικανός φόργουορντ, που πλέον αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, μετά από μια σεζόν με την φανέλα των «πράσινων».

They weren’t even offering the most so that part isn’t true .. I will say that there are many problems that I don’t think Ataman can fix and he is one of the best out there. If he does , I’ll take my hat off to him. https://t.co/ekkiGlGih0