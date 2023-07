Ο πολύπειρος σέντερ θα επανενωθεί με τον αδερφό του, Μπρουκ στους Μπακς, αφού οι δύο Λόπεζ συνυπήρξαν ξανά στα «Ελάφια» την σεζόν 2019-2020.

O Ρόμπιν Λόπεζ την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στους Καβαλίερς, με τον 35χρονο σέντερ να έχει συμπληρωματικό ρόλο στην ομάδα από το Κλίβελαντ.

Free agent center Robin Lopez has agreed to a deal with the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Robin and Brook reunited again.