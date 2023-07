Βαρύ πένθος για τον Έξουμ: Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του!

Ο Σέσιλ Έξουμ το τελευταίο διάστημα νοσηλεύονταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και όπως ενημέρωσε η Παρτιζάν μέσα από τα Social Media ο πατέρας του Ντάντε Έξουμ έχασε έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών.

Ο Σέσιλ Έξουμ, που θεωρείται «θρύλος» του ΝΒL, ήταν πάντα στο πλευρό του γιου του και μέσα στην σεζόν, έδωσε πολλές φορές το παρών στην Stark Arena, για να παρακολουθήσει αναμετρήσεις της Παρτιζάν.

«Με μεγάλη θλίψη διαπιστώσαμε ότι ο αγαπημένος μας Σέσιλ Έξουμ πέθανε σήμερα σε ηλικία 60 ετών. Η Παρτιζάν εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στον Νταάντε και την οικογένεια Έξουμ», ανέφερε το μήνυμα των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου.

With great sadness we found out that our dear Cecil Exum died today at the age of 60.#KKPartizan is expressing deepest condolences to @daanteee and Exum family. 🙏🏽🕊️ pic.twitter.com/Vy9yloeDHA