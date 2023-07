Σμαρτ: «Όταν έγινα ανταλλαγή στο Μέμφις κοιμόμουν»

Μετά από ανταλλαγή τριών ομάδων ο Μάρκους Σμαρτ κατέληξε στο Μέμφις. Οι Σέλτικς πήραν τον Πορζίνγκις, το νο.25 του NBA Draft 2023 και ένα draft pick Α' γύρου 2024, ενώ οι Γκρίζλις έκαναν δικό τους τον Μάρκους Σμαρτ και οι Ουίζαρντς απέκτησαν τον Τάιους Τζόουνς, τον Γκαλινάρι, τον Μάικ Μουσκάλα και το νο.35 του NBA Draft 2023.

Ο Αμερικανός γκαρντ δήλωσε πως την στιγμή που έγινε ανταλλαγή στους Γκρίζλις δεν το γνώριζε γιατί κοιμόταν.

Ο Μάρκους Σμαρτ ήταν κάτοικος Βοστώνης για 9 χρόνια ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 61 παιχνίδια με τους «Κέλτες» σημειώνοντας 11,5 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 6,3 ασίστ σε 32,1 λεπτά συμμέτοχης κατά μέσο όρο.

