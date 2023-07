Οι Μπουλς αιτήθηκαν εξαίρεση για το συμβόλαιο του Μπολ για να κάνουν χώρο στο salary cap

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, οι «Ταύροι» κατέθεσαν αίτημα στο NBA, για Disabled Player Exception, προκειμένου να αδειάσουν 10,2 εκατομμύρια δολάρια από το salary cap.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα επιτρέπει σε ομάδες που έχουν αθλητή ο οποίος χάνει την σεζόν λόγο τραυματισμού, να αδειάσουν χώρο στο μισθολόγιό τους, προκειμένου να καλύψουν με άλλον παίκτη την απουσία του.

The Chicago Bulls have applied to the NBA for a Disabled Player Exception worth $10.2 million due to injury of Lonzo Ball, who is expected to miss the entire 2023-24 season, sources tell @TheAthletic @Stadium.