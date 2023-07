«Κοντά σε συμφωνία με τον Ταρίκ Μπλακ η Εφές»!

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «telesport.rs», ο 31χρονος σέντερ που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό την σεζόν που ολοκληρώθηκε είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την Εφές.

Ο Μπλακ είναι γνώριμος στο τουρκικό κοινό, αφού το 2022 αγωνίστηκε στην Μπαχτσεσεχίρ με την οποία κατέκτησε το FIBA Eurocup, προτού μετακομίσει στον Ολυμπιακό.

Ο έμπειρος σέντερ την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 4.4 πόντους και 1.7 ριμπάουντ στην Euroleague, ενώ στην Basket League κατέγραψε 9.0 πόντους και 4.2 ριμπάουντ ανά αγώνα.

🚨 🚨🚨 Anadolu Efes close to signing Tarick Black, according to our sources!👀 pic.twitter.com/Uv7QIulMCa