Οι Μπλέιζερς δεν δέχονται το αίτημα του Λίλαρντ για ανταλλαγή με τους Χιτ! - Δύσκολο πλέον να χωρέσει ο Ταβάρες

Όπως αποκάλυψε ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, οι ιθύνοντες του Πόρτλαντ ναι μεν είναι σύμφωνοι να παραχωρήσουν τον Λίλαρντ, σε οποιαδήποτε ομάδα της Λίγκας, αρκεί να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του για τα ανταλλάγματα.

Ο διάσημος insider του NBA, αναφέρει ότι οι Μπλέιζερ ψάχνουν για έναν πακέτο νεαρών αθλητών και draft pick, προκειμένου να ελαφρύνουν το ήδη φορτωμένο salary cap τους.

Από την πλευρά τους οι Χιτ δεν διαθέτουν το πακέτο που ζητούν οι Μπλέιζερς, έτσι η ομάδα από το Πόρτλαντ δεν συναινεί το αίτημα που κατέθεσε ο Λίλαρντ για την μετακίνησή του στους Χιτ.

Η υπόθεση του Λίλαρντ προμηνύεται... καυτή μετά το αίτημα ανταλλαγής που κατέθεσε ο έμπειρος γκαρντ, με τους Μπλέιζερς να έχουν θέσει τους όρους τους.

Γιατί δυσκολεύει του Ταβάρες

Η υπόθεση του Λίλαρντ επηρεάζει και τον Έντι Ταβάρες, αφού οι Μπλέιζερς προτίθενται να καταθέσουν πρόταση για πολυετές συμβόλαιο στον έμπειρο σέντερ με την ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιό του με την Ρεάλ να αποτελεί το μεγάλο «αγκάθι».

Ο 29χρονος σέντερ αμείβεται με 2,3 εκ. ετησίως από τους Μαδριλένους και διεκδικεί συμβόλαιο στα τρία εκατομμύρια τον χρόνο, ενώ παράλληλα η ρήτρα αποδέσμευσής του ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια.

Αυτή τη στιγμή οι Μπλέιζερ έχουν γεμάτο το salary cap τους και για αυτό ζητούν νεαρούς παίκτες και draft picks, προκειμένου να ελαφρύνουν το μπάτζετ τους για να έχουν περισσότερη άνεση κινήσεων.

Ο Λίλαρντ αμείβεται με 45 εκατομμύρια δολάρια και εφόσον οι Μπλέιζερς απαλλαγούν από το συμβόλαιό του θα μπορέσουν να προσφέρουν στον Ταβάρες το ποσό που ζητάει αλλά και να καλύψουν την ρήτρα αγοράς του από την Ρεάλ.

Έτσι, η υπόθεση του έμπειρου γκαρντ των Μπλέιζερς επηρεάζει άμεσα και τον Έντι Ταβάρες, που τηρεί στάση αναμονής την ώρα που διαπραγματεύεται με την Ρεάλ για την ανανέωσή της συνεργασίας τους.

The Trail Blazers do not plan to cooperate with Damian Lillard on his trade request to the Heat, per @wojespn:



- Portland “open for business everywhere in the league” on trading Lillard.



- Blazers seeking a combination of young players, draft picks and cap relief.



- Miami has… pic.twitter.com/n7y8PtaCgo