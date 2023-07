Ο Σάσα Βεζένκοφ εκτός από τον Ολυμπιακό άφησε πίσω του και την Ευρωλίγκα, αποφασίζοντας να δοκιμάσει την τύχη του στο NBA. Η διοργανώτρια αρχή θέλοντας να αποχαιρετήσει τον μέχρι πρότινος παίκτη του Ολυμπιακού ετοίμασε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του στη διοργάνωση.

Best of Sasha Vezenkov throughout his EuroLeague career 🤩 pic.twitter.com/hKb3pzqBcl