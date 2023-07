Ισραηλινά Μέσα: «Κοντά στον Ολυμπιακό ο Μίροτιτς»

Ένα από τα πιο «καυτά» σίριαλ του φετινού καλοκαιριού, στο μεταγραφικό παζάρι, δεν είναι άλλο από αυτό του Νίκολα Μίροτιτς. Και μάλιστα στο σίριαλ αυτό το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Ισραήλ, ο Μίροτιτς είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό, έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Μίροτιτς βρίσκεται ακόμα σε… αδιέξοδο αναφορικά με την αποδέσμευσή του από την Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να του έχουν ζητήσει να αποχωρήσει λόγω περικοπών και τον ίδιο να ζητά και τα 22 εκατομμύρια που προβλέπονται στο συμβόλαιό του για τα επόμενα δύο χρόνια.

