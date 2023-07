Νέο «μπαμ»: Επιστρέφει στο NBA o Έξουμ - Συμφώνησε με τους Ντάλας Μάβερικς!

Ο Αυστραλός γκαρντ που ξεχώρισε με την φανέλα της Παριζάν την φετινή σεζόν, θα επιστρέψει στο NBA μετά από δύο σεζόν στην Ευρώπη, καταλήγοντας σε συμφωνία με τους Μάβερικς.

To deal του Έξουμ με τους Μάβερικς, αποκάλυψε ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, που με... τιτίβισμα του στο Twitter, ανέφερε ότι οι Τεξανοί πρόσφεραν στον 27χρονο γκαρντ εγγυημένο συμβόλαιο.

Το No5 του draft του 2014, θα ενισχύσει την περιφέρεια των Τεξανών, προσφέροντας βάθος στον πάγκο των Μάβερικς, που διατήρησαν στο δυναμικό τους τον Κάιρι Ίρβινγκ φτιάχνοντας τρομερό δίδυμο με τον Λούκα Ντόντσιτς.

O 27χρονος γκαρντ βρέθηκε στο μεταγραφικό στόχαστρο του Παναθηναϊκού, ωστόσο η προοπτική της επιστροφής στο NBA, κέρδισε τον Έξουμ, που αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση των Μάβερικς.

Free agent G Dante Exum – a former No. 5 overall pick – is returning to the NBA on a guaranteed deal with the Dallas Mavericks, his agent Brandon Rosenthal tells ESPN. After leading Partizan to their first title in a decade, Exum brings his perimeter versatility to the Mavs.