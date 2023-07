Είπε το "ΝΑΙ" στους Κινγκς ο Βεζένκοφ, τέλος ο Ολυμπιακός

Ένα από τα πιο «καυτά» σίριαλ του καλοκαιριού έλαβε τέλος, αφού όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο ο Σάσα Βεζένκοφ είπε «ΝΑΙ» στην πρόταση των Σακραμέντο Κινγκς και για τα επόμενα τρία χρόνια θα «κυνηγήσει» το όνειρό του στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με όλες τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το τριετές συμβόλαιο που θα υπογράψει ο παίκτης, πλέον, των Κινγκς θα του αποφέρει περί τα 20 εκατομμύρια δολάρια στον τραπεζικό του λογαριασμό, ενώ μέχρι τις μέχρι τώρα κινήσεις που έχει κάνει η ομάδα του Σακραμέντο, ο Βεζένκοφ θα έχει και τον… χώρο που θέλει για να μπορέσει να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα 6.5 εκατομμύρια του πρώτου χρόνου δε θα πάνε στην... τσέπη του Βεζένκφο, αρχικά λόγω της εφορίας αλλά και λόγω του ότι το 1.5 εκατομμύριο της ρήτρας θα καλυφθεί μισό-μισό από τους Κινγκς και τον παίκτη, μιας και οι ομάδες του ΝΒΑ δε μπορούν να πληρώσουν ποσό άνω των 750.000 για ρήτρες που υπάρχουν στα συμβόλαια.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Βεζένκοβ είχε 17.6 πόντους (66% στο δίποντο, 38% στο τρίποντο, 88% στις βολές), 6.8 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και 21.5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης παίζοντας 29:14 ανά αγώνα σε 40 παιχνίδια της διοργάνωσης.

Sasha Vezenkov – a 6-foot-9 reigning EuroLeague MVP – has agreed on a three-year, $20 million deal with the Sacramento Kings, his agents Mark Bartelstein and George Roussakis of @PrioritySports and Nick Lotsos of Team Lotsos tell ESPN. pic.twitter.com/zCVsT9gnWk