Επέστρεψε στους Μαϊάμι Χιτ ο Ρίτσαρντσον

Σύμφωνα με το «Athletic», ο Ρίτσαρντσον επέστρεψε στο Μαϊάμι, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δυο ετών. Ο Αμερικάνος γκαρτν ξαναγύρισε στην ομάδα από την οποία έγινε draft το 2015.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε μέχρι τον Φεβρουάριο με την φανέλα τον Σαν Αντόνιο Σπερς σε 42 παιχνίδια, σημειώνοντας 11,5 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ σε 23,7 λεπτά συμμετοχής, ενώ ολοκλήρωσε την χρονιά με τους Πέλικανς, με τους οποίους σε 23 παιχνίδια μέτρησε 7,5 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 23,2 λεπτά συμμέτοχης.

Free agent Josh Richardson has agreed on a two-year deal with the Miami Heat, sources tell @TheAthletic @Stadium. Richardson returns to the franchise that drafted him in 2015.