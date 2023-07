Πήρε 80 εκατ. δολ. και έμεινε στους Ράπτορς ο Ποέλτλ

Κάτοικος Τορόντο θα παραμείνει μέχρι το 2027 ο Ποέλτλ. Ο Αυστριακός ανανέωσε την συνεργασία του με τους Ράπτορς και θα λάβει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια 80 εκατομμύρια δολάρια.

Ο 27χρονος σέντερ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με την ομάδα του Καναδά σε 72 παιχνίδια, σημειώνοντας 12,5 πόντους, 9,1 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ κατά μέσο όρο σε 26,5 λεπτά συμμέτοχης.

ESPN Sources: Free agent C Jakob Poeltl has agreed on a four-year, $80 million contract to stay with the Toronto Raptors. Poeltl is represented by Michael Tellem and Sam Goldfeder of @excelbasketball. Deal includes a player option.