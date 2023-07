Διπλό «χτύπημα» των Καβαλίερς με Νιανγκ και Στρους!

Οι Καβς ήρθαν σε συμφωνία με τον 30χρονο φόργουορντ, Τζορτζ Νιανγκ προσφέροντάς του τριετές συμβόλαιο με απολαβές 26 εκατομμύρια δολάρια, προσθέτοντας στο δυναμικό τους έναν αξιόπιστο σουτέρ.

Η ομάδα από το Κλίβελαντ, ωστόσο δεν έμεινε εκεί αφού ήρθε σε συμφωνία και με τον Μαξ Στρους, προσφέροντας του τετραετές συμβόλαιο που θα του αποφέρει 64 εκ. δολάρια!

Μάλιστα, σύμφωνα με το «NBA Central», οι Χιτ και οι Καβαλίερς εργάζονται πάνω στην συμφωνία για τον Μαξ Στρους προκειμένου να εμπλέξουν και τρίτη ομάδα σε μια sign and trade συμφωνία!

The Heat and Cavs are trying to get a 3rd team involved in a potential Max Strus sign-and-trade, per @flasportsbuzz pic.twitter.com/HMsiFSQJP9