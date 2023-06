Μένει στους Ουόριορς με νέο «χρυσό» συμβόλαιο ο Γκριν!

Ο έμπειρος φόργουορντ, είχε κάνει opt out στο συμβόλαιό του με τους περσινούς πρωταθλητές του NBA, ψάχνοντας μια καλύτερη συμφωνία, με τους Ουόριορς να του προσφέρουν 100 εκατομμύρια δολάρια για τέσσερα χρόνια.

Ο Γκριν αποδέχθηκε την πρόταση των «μαχητών» και θα επιστρέψει στο ρόστερ των Ουόριορς, με τον 33χρονο φόργουορντ να διατηρεί το δικαίωμα ενεργοποίησης της τέταρτης σεζόν του νέου του συμβολαίου.

Ο Γκριν είχε 8.5 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 6.8 ασίστ ανά 31.5 λεπτά συμμετοχής σε 73 αγώνες της σεζόν 2022/23 και το όνομά του έπαιξε σε διάφορα σενάρια, όμως αποφάσισε να μείνει στο «σπίτι» του και να κλείσει κατά πάσα πιθανότητα την καριέρα του στους Ουόριορς.

