Το «ευχαριστώ» των Αντετοκούνμπο

Το δικό της «ευχαριστώ» είπε η οικογένεια Αντετοκούνμπο σε όλο τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό της και βοήθησε με κάθε τρόπο στη στήριξη του Charles Antetokounmpo Family Foundation.

Συγκεκριμένα, τα αδέλφια Αντετοκούνμπο έστειλαν το δικό του μήνυμα τονίζοντας πως είναι πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων του ιδρύματος , οι οποίοι δεν δεν είναι άλλοι από την βοήθεια στους ανθρώπους για την υλοποίηση των ονείρων τους.

Αναλυτικά το μήνυμά

«Είμαστε πιο κοντά στον στόχο του Charles Antetokounmpo Family Foundation, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για να βοηθήσουμε ανθρώπους να κατακτήσουν τα όνειρά τους μέσω της γενναιόδωρης υποστήριξης του κόσμου στην εκδήλωση "Game Changers". Ευχαριστούμε για την πίστη σας στο όραμά μας».

We are closer to @caff_foundation’s goal of creating opportunities to help people conquer their dreams due to the generous support of everyone at the ‘Game Changers’ event. Thank you for your belief in our vision 🙏🏾🙌🏾 pic.twitter.com/Q7WdYxjMf8