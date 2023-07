Ο προσωπικός γυμναστής του Ουεμπανιάμα μπαίνει στο επιτελείο του Πόποβιτς στους Σπερς!

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επέλεξαν τον Ουεμπανιάμα στο Νο1. του draft και δείχνουν διατιθέμενοι να πραγματοποιήσουν ότι τους ζητήσει. Σύμφωνα με το «basketnews» αναμένεται να ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο των Σπερς ο προσωπικός γυμναστής του Γάλλου σταρ, Γκιγιόμ Αλκιέρ.

Ο Γκιγιόμ Αλκιέρ είναι Γάλλος προπονητής δύναμης και προετοιμασίας που συνεργάζεται με τον Ουεμπανιάμα αρκετό καιρό. Η συνεργασία τους την περασμένη σεζόν αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς ο παίκτης απέφευγε συνεχώς τραυματισμούς και έδειξε εξαιρετική απόδοση. Άλλωστε πρέπει να σημειώσουμε πως ο «Wemby» δεν έχασε κανένα παιχνίδι την περασμένη χρονιά με την φανέλα της Μετροπολιτάν σημειώνοντας κατά μέσο όρο 21,6 πόντους, 10,4 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ και 3,0 τάπες ανά παιχνίδι σε 34 εμφανίσεις στο γαλλικό πρωτάθλημα.

French connection in San Antonio 🤝🇫🇷



San Antonio Spurs are expected to welcome Guillaume Alquier, the personal trainer of Victor Wembanyama, to the coaching staff. pic.twitter.com/G5bDwOsc23