«Ανανεώνει με τη Βίρτους ο Κορντινιέ»

Ο 26χρονος Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ βρίσκεται κοντά στο να υπογράψει για ακόμα δύο χρόνια στη Βίρτους Μπολόνια, με την οποία φέτος σε όλες τις διοργανώσεις (Ιταλία και Ευρωλίγκα) είχε 8,4 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 44 αγώνων.

Ο Γάλλος αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο έναντι 900 χιλ. ευρώ με τη Βίρτους Μπολόνια και όπως σημειώνουν στη Γαλλία, θα έχει σημαντικό ρόλο στο ρόστερ.

Isaïa Cordinier about to extend his contract with Bologna ?



Targeted by Monaco and ASVEL, he should return to Virtus for two years and around €900k with a starring role in Sergio Scariolo's squad, I am told #Euroleague https://t.co/dxWfL9L5da