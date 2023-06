Εφές για Ντάνστον: «Θα είσαι πάντα οικογένειά μας, μάστερ των κοψιμάτων»!

Ένα μεγάλο κεφάλαιο «έκλεισε» για την Εφές με την αποχώρηση του Μπράιαντ Ντάνστον και όπως είναι φυσιολογικό άπαντες στις τάξεις της ομάδας, αλλά και των οπαδών είναι έντονα φορτισμένοι με την ανακοίνωση αυτή.

Η Εφές με τη σειρά της αποχαιρέτησε τον παίκτη που αγωνίστηκε με τη φανέλα της για 8 σεζόν με τον δικό της τρόπο.

«Ένας αρχηγός, ένας καπετάνιος, ένας θρύλος…

Σου είμαστε ευγνώμονες για τα ρεκόρ που έσπασες, για τα επιτεύγματά σου, για την αφοσίωση και τον αγώνα σου. Θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειάς μας MASTER OF THE BLOCKS!»

Bir lider, bir kaptan, bir efsane...



Kırdığın rekorlar, başardıkların, adanmışlığın ve mücadelen için sana minnettarız.



Her zaman ailemizin bir parçası olacaksın BLOKLARIN EFENDİSİ🙏



Thank you for everything, Cap! #HouseOfBlue #BenimYerimBurası pic.twitter.com/a7dWCuW5zB