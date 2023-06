Νέα Ζηλανδία: Με Γιάνι Γουέτζελ η προεπιλογή της αντιπάλου της Εθνικής μας

Έγινε γνωστές οι κλήσεις του τεχνικού της Νέας Ζηλανδίας, για την προετοιμασία της ομάδας, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην προεπιλογή της αντιπάλου της Εθνικής μας, μεταξύ άλλων, βρίσκεται και ο παίκτης της Άλμπα Βερολίνου, Γιάνι Γουέτζελ.

Αναλυτικά οι 21 παίκτες που κλήθηκαν από τον Πέρο Κάμερον στην προετοιμασία της Νέας Ζηλανδίας: Τέιλορ Μπριτ, Ουόλτερ Μπράουν, Φλιν Κάμερον, Φιν Ντελάνι, Ισάακ Φότου, Νταν Φότου, Χίρουμ Χάρις, Τζόρνταν Χαντ, Σέα Ίλι, Ιζάια ΛεΑφα, Σαμ Μενένγκα, Τάινε Μάρι, Τζόρνταν Νγκατάι, Κρουζ Πέροτ-Χαντ, Ρούμπεν Τε Ράνγκι, Ίθαν Ρούμπστακ, Τόχι Σμιθ-Μίλνερ, Σαμ Τίμινς, Κόρι Γουέμπστερ, Τάι Γουέμπστερ και Γιάνι Γουέτζελ.

Set to play at #FIBAWC for the sixth time in a row, Tall Blacks dream of another 2002 magical run ⚫️⚪️#WinForAll x #WinForTallBlacks 🇳🇿 pic.twitter.com/oKIMMQFijg