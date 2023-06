Επίσημη η επιστροφή του Άρη στο Eurocup

Έτσι, ο Άρης επιστρέφει στην εν λόγω διοργάνωση μετά από οκτώ χρόνια και τη σεζόν 2015-16 και πέντε χρόνια μετά τη συμμετοχή του σε ομίλους του basketball champions league.

Ειδικότερα, οι «κιτρινόμαυροι» θα είναι μεταξύ των 20 ομάδων που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της Ευρωλίγκας και μετά την κλήρωση, η οποία θα γίνει μέσα στον Ιούλιο θα τοποθετηθούν σε έναν από τους δύο ομίλους των δέκα ομάδων.

The 20 teams for the 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟬𝟮𝟰 𝙀𝙪𝙧𝙤𝘾𝙪𝙥 season are 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘𝗗✅ pic.twitter.com/J84SiolSTk