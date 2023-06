Καπνογόνα και… παράνοια στο «αντίο» του Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ και οι φίλοι της Παρτιζάν τα τελευταία δύο χρόνια κατάφεραν να δημιουργήσουν μια… μοναδική σχέση. Μια σχέση πάρα πολύ δυνατή, που δύσκολα μπορεί να δημιουργηθεί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Και όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό η απόφαση του Λεσόρ να αφήσει το Βελιγράδι για την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό σκόρπισε θλίψη στους φίλους της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μάλιστα, χτες το βράδυ, όταν ο Ματίας Λεσόρ αναχωρούσε από το σπίτι του, εκεί βρέθηκαν δεκάδες φίλοι της Παρτιζάν οι οποίοι άναψαν καπνογόνα, τραγούδησαν συνθήματα και του είπαν το δικό τους «ευχαριστώ» για όσα προσέφερε στην ομάδα τους.

🇷🇸 Partizan fans met up with 🇫🇷 Mathias Lessort for one last time and made him tear up 🥹pic.twitter.com/O7IF1le080