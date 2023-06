Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γκάμπριελ Ντεκ έως το 2028. Το επίσημο κανάλι της Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο… γεμάτο από τις καλύτερές φάσεις 28χρονου παίκτη με την φανέλα της «βασίλισσας» την φετινή σεζόν.

Δείτε το βίντεο:

Gabriel Deck extends his contract with @RMBaloncesto until 2028✍️



Take a look at some of his best actions from this season👇👀 pic.twitter.com/gwCZvlzgJz