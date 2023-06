Παραμένει στους Τζαζ ο Χόρτον-Τάκερ

Κάτοικος Γιούτα θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Χόρτον-Τάκερ. Ο 22χρονος γκαρντ πήρε την απόφαση να ενεργοποιήσει την οψιόν 11εκ. δολαρίων γεγονός που σήμαινε την παραμονή του στον σύλλογο.

Ο Αμερικάνος το περασμένο καλοκαίρι έγινε ανταλλαγή με τον Πάτρικ Μπέβερλι από τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ την φετινή σεζόν με την φανέλα των Τζαζ μέτρησε 10,7 πόντους και 3,8 ασίστ σε 20,2 λεπτά ανά αγώνα.

Talen Horton-Tucker is opting into his $11 million deal with the Utah Jazz for next season, agent Rich Paul says