Οι καλύτερες στιγμές του Λεζόρ μέσα από τα… μάτια της Euroleague (vid)

Ο Ματίας Λεζόρ αποτελεί και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (27/6) η ομάδα του «τριφυλλιού». Η Euroleague δημιούργησε ένα βίντεο με τις καλύτερες φάσεις του Γάλλου σέντερ με την φανέλα της Παρτίζαν.

Να θυμίσουμε ότι ο Λεζόρ με τον σέρβικο σύλλογο πραγματοποίησε μια εκπληκτική χρονιά μετρώντας 12,1 πόντους, 7,3 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 34 ματς, ενώ υπήρξε μέλος και της καλύτερης πεντάδας της Euroleague.

Δείτε το βίντεο:

2022-23 All-EuroLeague First Team member @ThiasLsf has joined The Greens ☘️



His best moments of the season ⬇️@paobcgr pic.twitter.com/m7JboyGPvO