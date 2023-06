Στους ομίλους του BCL και η ΑΕΚ!

Το BCL ανακοίνωσε τις 29ομάδες που θα συμμετέχουν στην κανονική περίοδο της επόμενης σεζόν, ενώ άλλες 24 θα διεκδικήσουν τα υπόλοιπα τρία εισιτήρια. Η κλήρωση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου στη Γενεύη.

Οι 29 ομάδες της κανονικής περιόδου: Περιστέρι, ΠΑΟΚ, Προμηθέας, ΑΕΚ (Ελλάδα), Ντινάμο Σάσαρι, Τορτόνα (Ιταλία), Μπούρσασπορ, Καρσίγιακα, Νταρουσάφακα , Γαλατασαράι , Τόφας, (Τουρκία), Βόννη, Όλντενμπουργκ, Λούντβιγκσμπουργκ (Γερμανία), Ζομπατέλι (Ουγγαρία), Οστάνδη (Βέλγιο), Χάποελ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Χολόν (Ισραήλ), Ιγκοκέα (Βοσνία), Ντιζόν, Λε Μαν (Γαλλία), Οπάβα (Τσεχία), Τενερίφη, Μπρεογκάν, Μούρθια, Μάλαγα (Ισπανία), Ρίτας (Λιθουανία), Σέτσιν (Πολωνία), Ρίγα (Λετονία).

Τα υπόλοιπα τρία εισιτήρια θα διεκδικήσουν οι: Μπάκεν Μπέαρς, Γκέτινγκεν, Καλιντόνια, Σολέ, Οραντέα, FMP, Μπρίντιζι, Ντεν Μπος, Ιρόνι Νες Ζιόνα, Γιόναβα, Κάλεβ, Κάρχου, Λέγκια, Ομπραντόιρο, Μόρναρ Μπαρ, Νόρκεπινγκ, Βαρέζε, Πατριότι, Πέγια, ΑΕΚ Λάρνακας, Αντβέρπ, TSU Τιφλίδας,Στρασμπούρ, Μπενφίκα.

