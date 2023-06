Αρμάνι Μιλάνο: «Επένδυσε» στον 23χρονο Καρούσο

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας απέκτησε τον 23χρονο φόργουορντ/σέντερ Γκουλιέλμο Καρούσο, με τον οποίο συμφώνησε μέχρι το 2027.

Ο Καρούσο αγωνίστηκε την σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Βαρέζε, έχοντας 9,2 πόντους και 3,8 ριμπάουντ σε 16,8’ συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 30 αγώνων.

Έχει αγωνιστεί στις μικρές εθνικές ομάδες της Ιταλίας, ενώ έκανε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα τον Φεβρουάριο του 2023 στη νίκη επί της Ισπανίας σκοράροντας 19 πόντους.

