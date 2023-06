Bάζει play-in τη νέα σεζόν η Ευρωλίγκα

Αυτή αφορά την εισαγωγή των play-in μετά το τέλος της κανονικής περιόδου των 34 αγωνιστικών, που θα καθορίσει ποιες ομάδες θα συμπληρώσουν την πρώτη οκτάδα των πλέι οφ.

Όπως σημειωνει ο Γερμανός δημοσιογράφος, Robert Heusel, αυτό αναμένεται να συμβεί από τη σεζόν 2023-24, μια ιδέα στα πρότυπα του ΝΒΑ, όπου εφαρμόζεται αυτό το σύστημα τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα από το 2020. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη;

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις έξι πρώτες θέσεις της κανονικής περιόδου, θα εξασφαλίσουν αυτόματα την παρουσία τους στα πλέι οφ, και οι άλλες δύο θα κριθούν από το σύστημα play-in. Δηλαδή οι ομάδες από τις θέσεις 7-10 θα παίξουν μεταξύ τους και μέσω αυτών των εξτρά αγώνων θα προκύψουν οι άλλες δύο ομάδες που θα συμπληρώσουν την πρώτη οκτάδα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη ιδέα δεν έχει πάρει επίσημη μορφή (στις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ευρωλίγκας), όπως ούτε το πώς θα παίξουν οι ομάδες από το 7 έως το 10, όμως είναι βέβαιο πως δίνει επιπλέον κίνητρο και στις ομάδες που βρίσκονται και κάτω από τη 10η θέση να παλέψουν για αυτήν και την είσοδό τους τελικά στα πλέι οφ.

EuroLeague will adapt its format for next season according to my information! The teams that finish the regular season 7th, 8th, 9th and 10th will participate in PlayIns for the quarterfinal series.#EuroLeague pic.twitter.com/mqepnLUrt6