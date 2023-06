Οι Μπακς θυμήθηκαν το ντραφτ του Γιάννη: «Τα υπόλοιπα είναι ιστορία» (pic)

Είναι η χρονιά που ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο, όντας μόλις 19 ετών και με παραστάσεις μόνο από την Α2 ανδρών, επιλέγεται στο Νο 15 από τους Μπακς και χρόνο με το χρόνο γινόταν ολοένα και καλύτερος.

Μέσα σε 4 χρόνια έγινε ο πρωταγωνιστής όχι μόνο της ομάδας, αλλά και ένα από τα αστέρια του ΝΒΑ, οδηγώντας τους Μπακς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος (2021) μετά από 50 χρόνια, ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε δις MVP της κανονικής περιόδου το 2019 και το 2020.

«Σαν σήμερα το 2013 οι Μπακς έκαναν ντραφτ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία» έγραψαν όλο νόημα τα «Ελάφια» που ελπίζουν και σε νέους τίτλους με τον Γιάννη μπροστάρη.

On this day in 2013: the Bucks drafted Giannis Antetokounmpo.



The rest is history. pic.twitter.com/HY1y0C7ftj