«Πλησιάζει στη Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Ζούσμαν»

Κάτοικος Ισραήλ φαίνεται πως θα γίνει και πάλι ο Ζούσμαν. Ο Ισραηλινός φόργουορντ, με πολωνικό διαβατήριο, βρίσκεται «προ των πυλών» της Χάποελ Ιερουσαλήμ, όπως αναφέρουν ισραηλινά Μέσα.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο πλευρών βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο και ο 25χρονος όλα δείχνουν ότι θα υπογράψει στον ισραηλινό σύλλογο.

Να σημειώσουμε ότι, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα της Άλμπα Βερολίνου και σε 34 αγώνες στην Euroleague μέτρησε 6,8 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 21:37 λεπτά συμμέτοχης μέσο όρο

🚨🚨Yovel Zoosman is very close to join Hapoel Jerusalem!



The Israeli forward is on his way to return to Israel, this time with Hapoel Jerusalem.



The negotiations are going well and soon Zoosman is expected to officially sign with the Israeli club. https://t.co/iSXU9bNEUX