Συζητάει με πρώην μεταγραφικό στόχο του Περιστερίου η Χάποελ Ιερουσαλήμ

Η ομάδα του Ισραήλ, που ενδιαφέρεται μεταξύ άλλων και για τον Πάρις Λι, φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Χάρντινγκ, ο οποίος αποτέλεσε και στόχο του Περιστερίου, πριν ο Βασίλης Σπανούλης καταλήξει στον Τζο Ράγκλαντ.

Ο Χάρντινγκ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην ισπανική λίγκα και στο BCL με τη φανέλα της Μανρέσα, έχοντας 16,6 πόντους, 2 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 47 αγώνων.

Jerrick Harding is in negotiations with Hapoel BC Jerusalem. Per @jordivs24 and @givati_tomer