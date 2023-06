Ο Ουεμπανιάμα γνώρισε την αποθέωση στο Σαν Αντόνιο

Το ιδιωτικό τζετ, με το οποίο ταξίδεψε ο Ουεμπανιάμα από την Νέα Υόρκη, προσγειώθηκε στις 15:55 τοπική ώρα στο αεροδρόμιο, όπου περίμεναν οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ και οι φίλοι της ομάδας. Βλέποντας το αεροσκάφος να φτάνει, άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα, όπως συνέβη και την προηγούμενη ημέρα κατά την διάρκεια της βραδινής μετάδοσης του προσχεδίου στο AT&T Center, παρουσία περίπου 12.000 θεατών.

«Wemby!» φώναζαν οι φίλαθλοι των Σπερς, κυματίζοντας γαλλικές σημαίες και νέες φανέλες της ομάδας του Τέξας. Και όταν εμφανίστηκε ο Γάλλος σταρ, φορώντας μια λευκή φανέλα της ομάδας του Τέξας, έγινε... πανδαιμόνιο. Μόνο που... δεν ήταν αυτός αλλά ο αδελφός του Οσκαρ, αιφνιδιασμένος απ' όσα συνέβαιναν μπροστά στα μάτια του.

Λίγο αργότερα, εμφανίσθηκε ο θηριώδης (2.24μ) ψηλός, ο οποίος δέχθηκε μία θερμή αγκαλιά από το κογιότ-μασκότ της ομάδας του Σαν Αντόνιο.

«Εχω αυτόγραφο» έλεγε με υπερηφάνεια ένας φίλαθλος κλαίγοντας και πρόσθεσε: «Αυτός ο τύπος θα αλλάξει το ΝΒΑ»!

Φορώντας λευκό μπλουζάκι, σαγιονάρες και κάλτσες, με στυλ που απείχε πολύ από τα Louis-Vuitton που φορούσε την προηγούμενη ημέρα, ο 19χρονος άσος, χαιρέτησε δια χειραψίας τους αστυνομικούς ποδηλάτες, που περίμεναν για να τον συνοδεύσουν και τελικά έφυγε από το αεροδρόμιο με ένα μεγάλο μαύρο βαν, υπό τις ιαχές των παρευρισκομένων φιλάθλων.

Ο Ουεμπανιάμα φόρεσε μάλιστα τη φανέλα των Σπερς για πρώτη φορά, με τις φωτογραφίες να αποτυπώνουν για ακόμα μία φορά το πόσο εντυπωσιακά μακρύ είναι το κορμί του.

First look at Wemby in his Spurs jersey 📸 pic.twitter.com/VcBtylXPsu