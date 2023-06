Μεγάλη ανταλλαγή στο ΝΒΑ: Ο Πολ πάει Ουόριορς, οι Ουίζαρντς παίρνουν τον Πουλ!

Πολύ κοντά σε ένα σπουδαίο deal βρίσκονται οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν από την Αμερική ο Κρις Πολ θα είναι συμπαίκτης των Κάρι και Τόμπσον, ενώ ο Τζόρναντ Πουλ θα μετακομίσει στην πρωτεύουσα για λογαριασμό του Ουάσιγκτον Ουίζαρντς.

Μάλιστα στη μεγάλη ανταλλαγή η ομάδα του Στιβ Κερ δίνει ένα protected πικ πρώτου γύρου το 2030 αλλά και ένα δεύτερου γύρου το 2027.

Washington and Golden State are close on a trade sending Chris Paul to the Warriors for Jordan Poole, sources tell @TheAthletic @Stadium.