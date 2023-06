«Ναυάγησε» το τριπλό deal που θα έστελνε τον Πορζίνγκις στους Σέλτικς!

Όπως αποκάλυψε ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι η συμφωνία των Σέλτικς, των Ουίζαρντς και των Κλίπερς δεν θα προχωρήσεις, με τις τρεις ομάδες να μην τα βρίσκουν την τελευταία στιγμή!

Αρχικά οι τρεις ομάδες είχαν συμφωνήσει, ώστε ο Κρίσταπς Πορζίνγκις να μετακινηθεί στους Σέλτικς, ο Μάλκομ Μπρόγκντον στους Κλίπερς και οι Ουίζαρντς να λάβουν από την ομάδα του Λος Άντζελες τον Μάρκους Μόρις και τον Αμίρ Κόφι και το No30 του draft.

Η συμφωνία, ωστόσο χάλασε τις τελευταίες ώρες αφού οι Σέλτικς δεν μπορούσαν να περιμένουν τους Κλίπερς και αποφάσισαν να αποσυρθούν από το τριπλό trade, έχοντας πλέον απευθείας επαφή με τους Ουίζαρντς.

Οι Ουίζαρντς από την πλευρά τους δουλεύουν με τους Σέλτικς για την μετακίνηση του Πορζίνγκις, αρκεί ο Λετονός να κάνει opt in στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, που θα του αποφέρει 36 εκ. δολάρια.

O Πορζίνγκις από την πλευρά του έχει το δικαίωμα να κάνει opt out στον τελευταίο χρόνο και να διεκδικήσει καλύτερο συμβόλαιο ως ελεύθερος, με τους Σέλτικς να πιέζουν τον Λετονό για να πάρει την απόφασή του.

