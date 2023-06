Αύξηση 2 εκατ. δολαρίων στο salary cap

Όπως ανέφερε ο έγκριτος Σαμς Σαράνια, το salary cap της σεζόν 2023-24 θα αυξηθεί κατά 2.000.000 δολάρια, όπως ενημέρωσε η λίγκα της ομάδας, ενώ 3.000.000 δολάρια πάνω σε σχέση με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε θα είναι ο φόρος πολυτελείας.

Αυτό σημαίνει πως το το salary cap ανεβαίνει στα 136 εκατομμύρια δολάρια, ενώ είχε ήδη προβλεφθεί αύξηση 10 εκατομμυρίων στο ξεκίνημα της περασμένης σεζόν. Αντίστοιχα ο φόρος πολυτελείας πάει στα 162 εκατομμύρια δολάρια, δίνοντας στις ομάδες τη δυνατότητα να κινηθούν λίγο πιο άνετα στο χτίσιμο των ρόστερ τους.



Updated financial figures for the 2023-24 NBA season nears the 10 percent maximum increase, league informed teams today:



- $136 million salary cap, $2M higher than prior projection

- $165 million luxury tax level, $3M higher than prior https://t.co/udaRDUBXRK