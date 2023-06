Με εντυπωσιακή συμμετοχή και οργανωτική επιτυχία το τουρνουά «3on3 Streetball» στον Δήμο Αιγάλεω

Με εντυπωσιακή συμμετοχή και οργανωτική επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά «3on3 Streetball», που διοργάνωσαν ο Δήμος Αιγάλεω, ο ΠΣΑΚΚ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών Καλαθοσφαιριστριών) και ο ΕΣΑΚΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών), υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΚ (Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης), με κεντρικό σύνθημα «Τάπα στη βία και στον ρατσισμό».

Το τουρνουά πέρασε στην ιστορία ως ένα από τα πιο επιτυχημένα όλων των εποχών, ενώ αναμένεται να διεξαχθεί στο Αιγάλεω για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον Ιούνιο του 2024.

Περισσότερα από χίλια παιδιά συμμετείχαν στους αγώνες και δεν πτοήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες ξεδιπλώνοντας το ταλέντο τους στο αγαπημένο τους άθλημα.

Το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιουνίου η Νικολάου Πλαστήρα και το δημοτικό κλειστό γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης» πλημμύρισαν από λάτρεις του μπάσκετ, που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, υπό το βλέμμα του αντιπροέδρου του ΠΣΑΚΚ Βαγγέλη Μάντζαρη, του γενικού γραμματέα Δημήτρη Βεργίνη και του ταμία Φώτη Βασιλόπουλου.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τελικούς σε δέκα κατηγορίες και επιπρόσθετα διαγωνισμούς ελευθέρων βολών, τριπόντων και knock out.

«Το Αιγάλεω αγκάλιασε και φέτος το σπουδαίο τουρνουά δείχνοντας τη δυναμική του στον αθλητισμό και στέλνοντας ηχηρό μήνυμα κατά της βίας και του ρατσισμού. Ευχαριστούμε όλες και όλους που έλαβαν μέρος στη διοργάνωση, τον ΠΣΑΚΚ για την εμπιστοσύνη του και την άριστη συνεργασία και φυσικά όλους όσοι βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί το τουρνουά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Ιούνιο του 2024» τόνισε ο Δήμαρχος Αιγάλεω Γιάννης Γκίκας.

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

2013-2016: ΔΟΥΚΑΣ

2011-2012: VRILISSIA FRIENDS

2009-2010: NEW YORK BRICKS

2008+ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ): AMBALAYERS

2007-2008: TRAITORS

2005-2006: ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

2003-2004: THEY DON’T KNOW US SON

1993-2002: BUCKETS

1983-1992: ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ

1982+: 40 + SODA

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΒΟΛΕΣ

2013-2016: ΠΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

2009-2012: ΚΟΤΑΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

2008+: ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

KNOCK OUT

2013-2016: ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

2009-2012: ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2008+: ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

2013-2016: ΑΝΘΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

2009-2012: ΔΕΛΒΕΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

2008+: ΤΣΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ